Capelli opachi e pesanti | commetti sempre questo errore quando fai lo shampoo | Attenzione alla manopola

Per ottenerelucidi senza ricorrete a prodotti specifici c’è un segreto naturale che non costa nullaAverelucenti e luminosi è il desiderio di ogni donna. Per migliorare la lucentezza dei, i trattamenti naturali sono spesso i più efficaci e sicuri. Ad esempio, il risciacquo con aceto di mele, da applicare dopo lo, aiuta ad appiattire le cuticole, contrastando l’effetto crespo e donando una brillantezza naturale.Anche l’olio d’oliva, ricco di antiossidanti e acidi grassi, è un ottimo alleato per idratare e ammorbidire la chioma. Basta applicarne qualche goccia sulle punte prima del lavaggio per otteneremorbidi e setosi. Il modo in cui lavi e asciughi iinfluisce sulla loro salute e lucentezza. Lava icon moderazione, non più di tre volte a settimana, per evitare di eliminare gli oli naturali protettivi.