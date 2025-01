Metropolitanmagazine.it - Capelli e acconciature che raccontano l’universo femminile nella Storia dell’Arte

sono, da sempre, uno dei nostri principali biglietti da visita per il mondo. Attraverso leche scegliamo, o l’attenzione che mettiamo nel curare la chioma, chi ci osserva riesce a carpire qualcosa dei nostri gusti e, per estensione, della nostra personalità. Inoltre, storicamente, una capigliatura ben tenuta era (e in qualche modo, è ancora) simbolo di benessere e ricchezza, indicatore sociale del ceto di appartenenza.Anche le donne raffigurate nei dipinti del passato, naturalmente, erano vestite e pettinate secondo i costumi dell’epoca. Attraverso la, dunque, possiamo osservare l’evolversi delle mode e delle scelte estetiche in voga in questo o in quel secolo.: domine e dameLa Venere di Botticelli Nell’arte classica, le donne sono spesso raffigurate con iraccolti, come usanza voleva.