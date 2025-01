Juventusnews24.com - Canzi dopo Juventus Women Lazio: «La prestazione peggiore della stagione. Quest’anno abbiamo fatto tanto perché siamo andati forte ma se andiamo piano…»

di RedazioneNews24: tutte le dichiarazioni del mister bianconerola sconfitta delle bianconere(Mauro Munno, inviato allo Stadio Pozzo di Biella) – Misterha parlato in conferenza stampala sconfitta per 3-2contro lache ha comunque permesso alle bianconere di andare in semifinale di Coppa Italia.ANALISIPARTITA – «È difficile anche per me commentare unadi questo genere.ladell’anno. Di positivo possolo tenere la qualificazione e ildi aver lottato fino alla fine.stati dominati come non era mai successo dall’inizio dell’anno. Forse neanche in Championssubito così tanti. Dobbiamo fermarci un attimo, pensare e tenere le cose positive».