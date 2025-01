.com - “Cani e serpenti” è il nuovo singolo di Valentina Indelicato

Da venerdì 31 gennaio 2025 sarà in rotazione radiofonica “” (TRP Vibes / Track Records Productions) ildi, già disponibile sulle piattaforme digitali dal 17 gennaio.Il brano “”, con musica di Giuseppe Furnari e testo di Giuseppe Cucè, prodotto da Riccardo Samperi, descrive il tema dello smarrimento di sé frutto di un’epoca sempre più barricata e schermata, la cui strada porta ad una solitudine ossimorica in un mondo che vive in una crescente e pervasiva connessione. L’immagine di un sé estraneo, riflesso in uno specchio-contesto in cui nulla sembra familiare, rappresenta un profondo distacco emotivo e fisico che pervade ogni aspetto della vita. Il testo invita ad una profonda riflessione su questo stato di alienazione e apatia, suggerendo che solo il coraggio di ribellarsi alle aspettative e alle condizioni di una realtà dominata dalle apparenze, dai miti esagerati e dai canoni esasperati, possa rompere questo ciclo di bianco e nero.