Quotidiano.net - Candelora 2025: origine, significato e tradizione dell’antica festa

Leggi su Quotidiano.net

La, celebrata il 2 febbraio, trae le sue radici da un tempo ancestrale, in cui a intrecciarsi sono elementi religiosi e tradizioni popolari. Lasimboleggia la luce che ritorna dopo l’inverno e, nellacristiana, ricorda la presentazione di Gesù al Tempio. Conosciuta per i suoi legami con il clima e i riti della natura, laè diffusa in diversi Paesi con varianti culturali e simboliche. IldellaLa paroladeriva dal latino festum candelarum, ossia “delle candele”, in grado di evocare il ruolo simbolico della luce. Nei primi secoli del cristianesimo, larimandava alla Purificazione di Maria Vergine e ai riti di purificazione delle donne dopo il parto secondo le prescrizioni ebraiche. Nel mondo cristiano il nome deriva dal rito della benedizione delle candele, simbolo di Cristo, “luce del mondo”.