Calabria favorivano ingresso illegale di migranti georgiani | 9 arresti

La Polizia di Stato di Crotone ha dato esecuzione, tra le province di Crotone e Catanzaro, ad un’ordinanza cautelare, emessa dal Gip presso il Tribunale di Catanzaro su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro, nei confronti di 9 persone, settee due italiani, per favoreggiamento all’e la permanenza sul territorio dello Stato di numerosi cittadinireclutati come manodopera da destinare a terzi in condizioni di sfruttamento personale.