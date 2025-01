Inter-news.it - Calabria, fatale lite con Conceicao? Il Milan può cederlo prima dell’Inter – Sky

Davidepotrebbe lasciare il, nella sessione invernale di calciomercato, proprio a ridosso della sfida contro l’Inter prevista per domenica 2 febbraio alle ore 18. Di seguito le ultime novità.IL PUNTO – Davidepotrebbe salutare il, squadra di cui è ancora formalmente capitano, a pochi giorni dal derby contro l’Inter. I rapporti tra le parti non sono idilliaci da mesi, ma lacon il tecnico dei rossoneri Sergiopotrebbe essere stata la proverbiale goccia che ha fatto traboccare il vaso. I due si sono infatti beccati al termine del match vinto in extremis dai meneghini contro il Parma con il punteggio di 3-2, facendo dubitare del fatto che i rapporti potessero proseguire senza alcuna conseguenza.sul taccuino del Bologna: ilpotrebbea ridosso del derby con l’InterLO SCENARIO – Chepossa lasciare ilnon è dunque da escludere.