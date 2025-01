Terzotemponapoli.com - Buongiorno: Rientro rinviato, a Roma non ci sarà

Leggi su Terzotemponapoli.com

Il Recupero di: Tra Speranze e CautelaAlessandro, uno dei difensori più promettenti, non farà parte della rosa per la prossima partita di campionato contro la. L’infortunio subito il 17 dicembre, durante un allenamento, ha messo a dura prova il suo ritorno in campo, nonostante la guarigione dal punto di vista medico. Sebbene l’ex centrale del Torino abbia superato la fase acuta del problema fisico, il suo recupero non è ancora completo. Sky Sport ha confermato che la sua presenza nella sfida contro i giallorossi è altamente improbabile. Questo scenario conferma la volontà di gestire con prudenza il recupero dell’atleta.Una Guarigione Non Completa: Il Lavoro da Fare, dopo l’infortunio, è stato sottoposto a un programma di recupero mirato che ha riguardato principalmente la fase medica.