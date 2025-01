Sport.quotidiano.net - Braga-Lazio, formazioni e dove vederla in tv

Leggi su Sport.quotidiano.net

, 30 gennaio 2025 – È una lotta senza quartiere questa Europa League, sia per l'accesso diretto agli ottavi di finale, sia per la permanenza tra le 24 a evitare un'eliminazione già in questa fase a campionato. Sarà una serata di passione quella di giovedì 30 gennaio, l'ultima serata di questa fase della competizione, una notte drammatica, che però coinvolgerà solo trasversalmente la. I biancocelesti voleranno aper l'ultimo turno di questa competizione con la quasi certezza del primato anche in caso di sconfitta, mentre dall'altra parte lo Sportingdovrà strappare un successo ai capitolini per credere nella propria qualificazione nelle 24 per gli spareggi. Il calcio d'inizio è fissato alle 21 di giovedì 30 gennaio, per una serata con tutte e diciotto le partite in contemporanea.