Juventusnews24.com - Bosz non ha dubbi: «Preferirei evitare la Juve, non sarebbe l’ideale. Vi spiego il motivo»

di RedazionentusNews24, allenatore del PSV Eindhoven, ha commentato così la possibilità di affrontare lantus ai playoff: le sue dichiarazioniIl PSV Eindhoven ha chiuso al 14esimo posto la prima fase di Champions League e ai play-off affronterà una tra Feyenoord entus. Di seguito il commento di Peter, allenatore della squadra olandese, sulla situazione:PAROLE – «Per noi non, lo sappiamo bene perché lal’abbiamo già incontrata, mentre per quanto riguarda il Feyenoord si preferisce sempre non giocare contro un club del tuo paese»Leggi suntusnews24.com