Iltempo.it - Bongiorno difenderà i ministri. E ora scoppia il caso voli di Stato

Leggi su Iltempo.it

Sarà Giuliaa difendere Giorgia Meloni e gli altrinel procedimento legato alAlmasri. Una nomina «politica» perché politico èconsiderato l'attacco da parte della magistratura. A difesa della premier è intervenuta anche la sorella Arianna che sui social ha scritto: «Anni di vergogna, derisione e rassegnazione. Poi l'Italia rialza improvvisamente la testa. Fiera, rispettata, ascoltata, guardata come un modello. Tante cose ancora da risolvere, certo, ma una speranza che improvvisamente divampa. Un orgoglio che torna, impetuoso, e tante, tante persone che si rimettono a remare, tutte nella stessa direzione. Si può fare! Si può ancora stupire e crescere! Si può tornare grandi! Solo che alcuni non lo possono accettare. Perché in un'Italia così non c'è più spazio per la meschinità.