BOMBA DALL'INGHILTERRA – "Garnacho lascia Manchester nel weekend": Napoli in pole, le ultimissime

– “nel”:in, le">The Independent rivela: l’argentino pronto all’addio allo United. Gli agenti al lavoro per trovare l’accordo, iloffre 55 milioni bonus compresi.La telenovela Alejandropotrebbe essere arrivata alla sua puntata finale. Secondo quanto rivelato da The Independent, fonti vicine al calciatore confermano che l’argentino lascerànel prossimo. Una notiziache fa sognare i tifosi del.Il club azzurro è in prima fila per il talento dello United, nonostante la richiesta iniziale di 70 milioni di sterline avesse raffreddato l’entusiasmo. Ma ora la situazione potrebbe sbloccarsi: ilha messo sul piatto 55 milioni di euro bonus compresi, una cifra importante che testimonia la volontà di chiudere l’operazione.