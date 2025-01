Ilnapolista.it - Binaghi indagato per dichiarazioni contro Malagò: «Fiero delle mie idee, ho diritto a esprimermi come voglio»

Il presidente della Federtennis Angeloè stato accusato dilesive e violazione del codice di comportamento; per questo, dovrà presentarsi negli uffici della procura federale. Ne parla in un’intervista a Repubblica.Scrive Repubblica:, 64 anni, è noto per la sua ostinata opposizione al sistema Coni e la feroce rivalità con Giovanni. Il fascicolo è stato aperto alla fine del 2024.: «meglio credo, nessuno può intimidirmi»«Mi viene in mente Andreotti quando diceva che a pensar male si fa peccato, ma qualche volta ci si azzecca. Nel 2023 durante la Davis ero stato richiamato dal Garante per un’intervista in cui avevo criticato. Sono stato invitato due volte a chiarire il mio pensiero e la vicenda è stata archiviata. Dai rumors che mi arrivano, in Giunta Coni si è discusso su un eventuale intervento del Garante in merito a una mia altra recente intervista.