Biliardino fai da te da 500€ | due ragazzi toscani ti insegnano a farlo a casa

Hai mai sognato di avere unin, ma i prezzi ti hanno sempre fatto desistere: scommettiamo che impari ada solo?fai da te da: dueti– serieanews.comE se ti dicessimo che con molto meno di 500 euro puoi costruirti auntutto tuo con le tue stesse mani, senza rinunciare alla qualità di quelli professionali da bar?Due, veri e propri maestri del bricolage, hanno trovato il modo di realizzare unfatto incon legno e materiali facilmente reperibili. Il risultato? Un capolavoro che non ha nulla da invidiare ai modelli commerciali!L’idea nasce da una passione condivisa per il fai da te e il desiderio di costruire qualcosa di unico e personalizzato. I due artigiani/influencer iniziano dal cuore della struttura: i piedi del tavolo, solidi e stabili per garantire partite senza traballamenti.