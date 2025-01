Ilfattoquotidiano.it - Beko, spiraglio per la trattativa: l’azienda “valuta investimenti” ma insiste sulla chiusura di Siena. Schlein al presidio dei lavoratori

Nessuna procedura di licenziamento, almeno per il momento.si dice disponibile a rivedere il piano aprendo a una revisione delle chiusure di Comunanza e della linea di Cassinetta, ma niente passo indietro per quanto riguarda lo stabilimento di. È questo, secondo quanto trapela, il punto della multinazionale alla riunione del tavolo al ministero delle Imprese e del Made in Italy, presieduto dal ministro Adolfo Urso, con i sindacati e la stessa azienda.300 milioni diEurope ha condiviso oggi, nel corso del tavolo al Mimit, un “aggiornamento” del piano già presentato lo scorso 20 novembre. Nello specifico,stando “un investimento di circa 300 milioni di euro – di cui un terzo sarà destinato alla ricerca e sviluppo – in funzione di ulteriori discussioni e della stabilità delle proprie attività in Italia”, riferisce una nota delal termine dell’incontro.