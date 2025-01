Zon.it - Battipaglia, tragedia alla stazione: 18enne trovato senza vita sui binari

Dramma nella serata di ieriferroviaria di, dove un giovane di 18 anni è stato rinvenuto privo disul terzoo. L’episodio ha richiesto l’immediato intervento dei vigili del fuoco, carabinieri, polizia ferroviaria e personale medico del 118.A seguito dell’accaduto, la circolazione ferroviaria è stata temporaneamente sospesa per consentire i rilievi del caso e mettere in sicurezza l’area.Indagini in corsoLe forze dell’ordine stanno lavorando per ricostruire la dinamica dei fatti. Secondo le prime ipotesi, il ragazzo potrebbe aver compiuto un gesto estremo. Resta da chiarire se vi siano elementi che possano confermare con certezza questa tragica ipotesi.Fonte: SalernoTodaySegui ZON.IT su Google News.