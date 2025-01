Basket Eurolega 2024 2025 | l’Olimpia Milano torna grande per una notte Panathinaikos battuto al Forum

Leggi su Sportface.it

prestazione per, che nella ventiquattresima giornata dell’alla vittoria e lo fa instile. L’EA7 Emporio Armani ha infattii campioni d’Europa in carica del, che escono dall’Unipolbattuti 87-75. Dopo le scoppole subite contro Partizan ed Efes, gli uomini di Ettore Messina giocano una partita sontuosa risultando più forti anche delle numerose assenze in attesa di diversi rientri pesanti. Su tutti quello di Nikola Mirotic, che però oggi non è stato rimpianto grazie a una prova superlativa di Zach Leday che chiude il match a 33 punti.L’obiettivo adesso sarà quello di trovare continuità, a partire dalla trasferta di martedì prossimo in casa del Bayern Monaco. Uno scontro diretto tra due squadre che puntano ancora ai playoff.