Basket B nazionale La Ristopro batte Rieti e gli infortuni | 91-76 al PalaChemiba

Out Centanni e Raucci, ko Pierotti dopo 8?, ma la squadra di Niccolai, spinta da 14 triple e dai giovani Pisano e Carta, doma il fanalino di codaVALLESINA, 30 gennaio 2025 – Lasupera glie prende due punti d’oro contro.La squadra di Niccolai domina a partire dal terzo periodo e fa sua la sfida contro i sabini, giunti all’ottava sconfitta consecutiva e che restano ultimi in classifica.Fabriano vince una partita tutt’altro che scontata, sia perchèrecupera tutti gli infortunati alla vigilia e sia perchè, al contrario, i cartai devono fare i conti con un roster sempre più corto: alle assenze di Centanni e Raucci si aggiunge dopo 8? quella di Pierotti, fuori causa per una distorsione alla caviglia subita in una penetrazione a canestro.Nonostante questo e un avvio a rilento con 6/19 al tiro di squadra nel primo quarto, Fabriano stringe i denti e cambia passo nel secondo quarto guidata dall’esperienza di Dri in attacco, al quale si accodano i giovani Pisano e Carta, che si dividono la palma di migliore in campo.