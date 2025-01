Zon.it - Baronissi, nominati i componenti della Commissione Pari Opportunità

Nella seduta del Consiglio Comunale dello scorso 27 gennaio 2025, sono stati deliberati i nomi dei, selezionati secondo criteri di competenza e attinenza con le finalitàstessa.“Il Comune dirilancia il suo impegno per l’eguaglianza sociale con la nomina. Si tratta di un organismo che esercita un ruolo consultivo, con funzioni di sostegno, confronto, consultazione, progettazione e proposta per la rimozione degli ostacoli limitatività. Nelle scorse settimane abbiamo aperto la call pubblica per tutte le associazioni iscritte all’albo comunale, per presentare candidature avallate da curriculum vitae, esperienze e studi su un tema estremamente sensibile. Prosegue il nostro cronoprogramma per unasempre più inclusiva” esordisce il Sindaco Anna Petta.