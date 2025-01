Thesocialpost.it - Australia, assolto dall’accusa di stupro: “Era sonnambulo”

Leggi su Thesocialpost.it

Un uomo di 40 anni è statodiperché, secondo la giuria, si trovava in uno stato di sonnambulismo durante l’episodio. La decisione ha scatenato un acceso dibattito in.Leggi anche: Colpito e ucciso a 19 anni, mentre viaggia in monopattino: follia in Italia, violenza disumanaTimothy Malcolm Rowland soffre di sexsomnia, una condizione medica che porta alcune persone a compiere atti sessuali nel sonno senza esserne consapevoli. La diagnosi ha giocato un ruolo chiave nel processo, convincendo i giurati a dichiararlo non colpevole.Una serata al bar e il risveglio shockLa vicenda risale al 26 agosto 2022. Rowland e la donna avevano trascorso la serata in un cocktail bar a Darlinghurst. Dopo qualche drink, erano tornati a casa dell’uomo, dove avevano continuato a bere e si erano fatti un bagno nudi.