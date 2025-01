Ilrestodelcarlino.it - Audio potente e design iconico: le cuffie Marshall sono perfette per ogni amante della musica, SCONTO EXTRA LARGE

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Un brand storico per tutti gli appassionati di! Oggi, su Amazon, gli auricolari bluetooth targati e firmati proprio, con tutto ciò che ne consegue in termini di qualitàin offerta con unoXL del 41%: acquistali in promozione a 75,99€. Acquista ora lea prezzo scontatobluetooth: 41% di, offerta choc su Amazon L’inconfondibile suonoè facilmente riconoscibile e queste, le Minor IV, nonda meno. Minor IV offrono oltre 30 ore di riproduzione wireless. Così hai tutto quello che ti serve per continuare a sentiree muoverti per tutto il giorno. Quando ascolti, non ti basta un solo brano. Per questo gli auricolari Minor IVrealizzati per gestire la tua playlist più lunga con la massima comodità grazie anche alla presenza dei comandi integrati; presenti, dunque, funzionalità touch degli auricolari per gestire la riproduzionee le chiamate.