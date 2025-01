Bergamonews.it - Atalanta, le possibili avversarie agli spareggi sono Sporting e Brugge

Il verdetto della classifica unica, dopo una serata passata a fare calcoli, è che l’si ha concluso la League Phase al 9° posto e andràdella Champions League per accedereottavi.Nel sorteggio che si svolgerà venerdì 31 gennaio alle 12 l’potrà trovare una trae Club, rispettivamente 23° e 24°.I portoghesiormai un’abitudine, visto chestati affrontati l’anno scorso sia nella fase a gironi che negli ottavi di Europa League, mentre con il club belga (in cui è cresciuto De Ketelaere) sarebbe una cosa inedita.Il tabellone è di fatto ‘tennistico’ e già definito almeno negli accoppiamenti, ma bisognerà capire quale squadra finirà dal lato del tabellone dell’ottavi.Una cosa è certa: in caso di passaggio del turno lesarebbero o Lille (7°) o Aston Villa (8°).