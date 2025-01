Bergamonews.it - Atalanta, l’attacco si muove: Scamacca rientra in gruppo, Zaniolo in partenza? E si avvicina Maldini

Leggi su Bergamonews.it

Manca una settimana alla chiusura del calciomercato di gennaio: finora l’è rimasta ai margini della sessione, limitandosi a cedere in prestito Ben Godfrey all’Ipswich Town già nelle battute iniziali. I prossimi quattro giorni, però, negli uffici di Zingonia si preannunciano piuttosto intensi.Anzitutto bisognerà tenere in considerazione quella che è la notizia di campo di giovedì 3o gennaio, vale a dire il rientro indi Gianluca. Il numero 9 nerazzurro ha infatti svolto una parte della seduta insieme ai compagni. Servirà ancora del tempo prima di rivederlo in campo e anche per fargli riprendere il ritmo partita, ma chiaramente la sua aggiunta nel reparto offensivo è un plus per la parte finale di stagione. Come sarà anche Ademola Lookman: il suo infortunio non è così grave come si credeva e potrebbe giàre a fine febbraio o inizio marzo, saltando però i playoff di Champions League.