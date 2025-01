Chiccheinformatiche.com - Asteroide 2024 YR4 potrebbe colpire la Terra? E’ vera la notizia?

L’YR4 è attualmente sotto monitoraggio da parte dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) e della NASA per via di una probabilità stimata dell’1,2% di impattare lail 22 dicembre 2032. Anche se il rischio appare basso, il corpo celeste è stato inserito nella lista degli oggetti potenzialmente pericolosi. Lanon è una bufala, ma non bisogna più di tanto preoccuparsi.UnYR4) ha l’1,2% di probabilità dilanel 2032Gli esperti sono fiduciosi che le future osservazioni permetteranno di affinare i calcoli sulla traiettoria dell’, riducendo molto probabilmente il rischio di impatto con la. “Solo un altroha registrato un livello di pericolo più alto: si tratta di Apophis, per il quale, nel 2004, fu stimata un’allarmante probabilità di collisione del 2,7% per il 2029, ovvero 1 possibilità su 37”, ha dichiarato all’ANSA Gianluca Masi, astrofisico e responsabile scientifico del Virtual Telescope Project.