Ascoli da Urologia a Medicina | ecco nuove strumentazioni

, 30 gennaio 2024 – Con un contributo di 50.000 euro del fondo regionale in dotazione alla consigliera Monica Acciarri la Regione Marche ha permesso all’Ast didi acquistare per gli ospedali ‘Mazzoni’ e ‘Madonna del soccorso’a supporto delle attività delle unità di, otorinolaringoiatria,fisica e riabilitativa e di Pronto soccorso di San Benedetto. Nel dettaglio l’Ast picena, che con fondi propri ha coperto in piccola parte la spesa restante per l’acquisto delle apparecchiature, si è dotata di 2ottiche urologiche per cistoscopia e resezione, di un sistema integrato portatile per video-endoscopia, di attrezzature per la fisiatria e per la riabilitazione e di 5barelle. Le 2 ottiche per cistoscopia e resezione acquistate per l’unità operativa complessa didell’Ast didiretta da Giulio Milanese sonofondamentali per l’esecuzione di interventi urologici endoscopici, oncologici e non.