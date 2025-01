Secoloditalia.it - Art bonus. Giuli: “Con l’intervento sulla Chiesa di San Francesco ad Amatrice diamo un segnale di risveglio”

Ladi Sanad, danneggiata a seguito del terribile sisma che colpì la cittadina laziale nel 2016, verrà ristrutturata grazie al nuovo progetto dell’ “Art”. Il restauro delladovrebbe essere ultimato nel 2027 e potrà contare su un importo complessivo di 13.296.236 milioni di euro, di cui 6.648.118 assegnati da Intesa Sanpaolo con un’erogazione liberale. “previsto per ladi Sanad– ha spiegato il ministro della Cultura Alessandro– rientra nell’ambito di quelle attività conservative e di recupero dei Beni culturali che in Italia dispongono di uno speciale strumento normativo: il cosiddetto ‘Art'”.“dici ricorda che il recupero e la salvaguardia del patrimonio culturale italiano non può fare a meno del rapporto pubblico-privato“, ha sottolineato ancora“né di una sua rinnovata visione complessiva che renda il privato protagonista attivo e consapevole di una grande impresa sociale e comunitaria”.