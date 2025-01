Terzotemponapoli.com - Areniello: “Napoli, Garnacho è la priorità per l’attacco”

Leggi su Terzotemponapoli.com

Armando, giornalista esperto di mercato, è intervenuto a 1 Football Club su 1 Station Radio. Queste le sue parole:Parliamo di Alejandrodel Manchester United. Il passaggio alsi farà?“Ilha presentato la sua ultima offerta nei giorni scorsi, arrivando a 55 milioni di euro compresi bonus, mentre lo United continua a chiederne 65. Adesso bisogna attendere la risposta dello United, che potrebbe arrivare nel weekend. Questa sera, infatti, i Red Devils sono impegnati nell’ultimo turno di Europa League. Ci sono motivi per essere ottimisti, ma è necessario attendere, perché trattare con il Manchester United non è mai semplice. Lo abbiamo visto con il caso McTominay la scorsa estate e con Lukaku: alla fine ottennero proprio le cifre richieste. Lo United non fa sconti facilmente, ma vedremo.