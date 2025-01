Ilgiorno.it - Aperte le iscrizioni: tutte le novità del prossimo anno scolastico a Milano e provincia

Quale, la migliore scuola per proseguire gli studi? Il momento della scelta è arrivato. Fino al 10 febbraio, le ragazze e i ragazzi milanesi dovrscegliere l'indirizzo di studio da frequentare per i successivi anni, iscrivendosi per l’2025-26. Nel campo della Scuola Superiore la scelta può ricadere tra un liceo (anche il nuovissimo Made in Italy), un istituto tecnico o un istituto professionale. Tutto dipende dai fattori personali degli studenti e dai loro obiettivi futuri, in termini di carriera lavorativa-performance universitaria. Non ci sono indirizzi di studi più facili o difficili in assoluto, poiché la scuola più adatta dipende da diversi fattori. Il nuovo2025-26 aprevede varie: tra queste, il ritorno al voto in condotta e l’introduzione del latino alle medie, in via opzionale.