Antisalotto Culturale | musica e arte nel cuore di San Niccolò

Firenze, 30 gennaio 2025 - L'alternativa sta nella proposta. Nella voglia di pensare, stare insieme e contribuire ad un'avventura condivisa. Siamo alle porte dell'Oltrarno fiorentino, neldi San, dove, mostre e incontri divulgativi si incrociano negli spazi restaurati dell': due palchi attrezzati, due pianoforti e un locale per una proposta inedita e inusuale, che da mdì al sabato, dal pomeriggio alla sera, offre al pubblico momenti di socialità e convivialità ad ingresso libero e gratuito. Per il 2025, i tre tenori dell'operazione - il presidente di ACSI Gino Mauro Vitali e i direttori artistici Maurizio Della Nave e Renzo Cresti - hanno deciso di alzare il livello, con una rassegna di eventi che arriverà sino alla primavera inoltrata: a partire dall'appuntamento speciale di domani sera, quando Stefano Maurizi, Andrea Ulivi e Andrej Andreevic Tarkovskij daranno vita ad una performance per piano solo e voce, in dialogo con le poesie di Arsenij Tarkovskij, ispiratrici dei capolavori del figlio Andrej, celeberrimo regista.