Anna Kalinskaya dimentica Sinner | ha scelto un altro

Crisi tra: quella frase nel mirino.Nelle scorse settimane sono circolate le voci più disparate, ma la verità è che nessuna di esse, probabilmente, si avvicinava anche solo da lontano a quella che sembrerebbe essere la realtà dei fatti. Nossignore,e Janniknon si sono lasciati. E non hanno neanche litigata. Nessuna pausa di riflessione, nessun cuore infranto. Solo ed esclusivamente “strategia”.: capitolo chiuso (LaPresse) – Ilveggente.itLo si è capito nel momento in cui, nei giorni scorsi, è stato chiesto alla tennista russa in che modo il bis dell’azzurro agli Australian Open avrebbe cambiato il loro rapporto. La risposta che ha dato la campionessa fugherebbe qualunque dubbio, infatti, in merito ai tanti interrogativi che ci siamo posti nell’ultimo periodo.