Ancora morti sul lavoro | operaio ucciso da una scarica elettrica

Ennesima tragedia nel mondo dele teatro dell’ultimo dramma è stato Vicoforte Mondovì, in provincia di Cuneo. Undi nazionalità serba, autista di un mezzo in un’azienda agricola, è morto folgorato vicino ad un capannone adibito ad allevamento. Secondo le informazioni trapelate finora l’si trovava su un mezzo all’interno della struttura quando, per motivi da accertare, è stato colpito da unache non gli ha lasciato scampo. I titolari dell’azienda hanno prontamente chiamato i soccorsi, che purtroppo non hanno potuto fare nulla per l’uomo che era già morto. Sul luogo della tragedia sono sopraggiunti anche i vigili del fuoco di Mondovì e i carabinieri, che hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica della tragedia e per valutare se siano state adottate e rispettate tutte le norme di sicurezza nei luoghi di