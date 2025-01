Ilgiorno.it - Ambulatori medici temporanei: una soluzione contro la carenza di dottori. Come funzionano

Vizzolo Predabissi (Milano) – Persone, anche anziane, costrette a spostarsi da un quartiere all’altro, oppure a “emigrare” in altri comuni, per visite e ricette. Così, anche nel Sud-Est Milanese, si riflette ladidina generale, un problema che si riscontra su scala nazionale e non risparmia le realtà dell’hinterland meneghino. Per cercare di fronteggiare l’emergenza, l’azienda sanitaria di zona, l’Asst Melegnano Martesana, ha ricorso più di una volta all’attivazione di, sui quali dirottare i pazienti momentaneamente senza medico. Oggi, nell’area geografica di competenza dell’Asst, ne sono attivi 5, precisamente a Melegnano, Vizzolo Predabissi, Pieve Emanuele, Rozzano e Cassano d’Adda. Ad eccezione di Pieve, in fase di chiusura poiché da lunedì prenderà servizio il nuovo medico incaricato, agli altri 4afferiscono in totale 6.