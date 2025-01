Oasport.it - AlUla Tour 2025: fantastico bis di Tim Merlier. Il belga vince in volata la terza tappa

Si conclude, come nelle previsioni della vigilia, allo sprint ladell’da Hegra a Tayma Fort per una distanza di 180,6 chilometri. Si impone allo sprinti, bissando il successo dellainaugurale Timdella Soudal Quick-Step che coglie così la sua cinquantaduesima vittoria da professionista.Il velocistasfrutta in maniera egregia il lavoro della sua squadra per bruciare indopo quello che finisce per rivelarsi un duello uno contro uno, Dylan Groenewegen, corridore della Team Jayco, e Juan Sebastian Molano della UAE Team Emirates – XRG.Giornata movimentata da diversi tentativi di fuga che il gruppo riesce sempre a rintuzzare per arrivare compatto alla conclusione allo sprint. Il tentativo più importante è senza dubbio quello lanciato ad inizioda un manipolo di sette corridori che proietta a lungo lo spagnolo Hugo Aznar nel ruolo di leader virtuale della classifica generale.