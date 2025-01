Liberoquotidiano.it - "Altro fallimento della giustizia politica". Il leghista Siri assolto, l'ultimo flop delle toghe rosse

"Con il decreto di archiviazione si chiude finalmente un lungo calvario giudiziario, politico, mediatico e umano durato sei anni. È una decisione che restituisce serenità e conferma l'esistenza di magistrati indipendenti e imparziali, capaci di distinguere la verità dalle accuse infondate: una boccata d'ossigeno per chi crede in unalibera da pressioni e strumentalizzazioni politiche". Così Armando, Consigliere per le Politiche Economiche del vicepremier Matteo Salvini, responsabile dei dipartimenti Lega e direttoreScuola di formazionedel partito, commenta il decreto di archiviazione emesso dal Gip del Tribunale di Milano in merito all'inchiesta giudiziaria avviata nel 2019 dalla procura di Milano sul mutuo erogato dalla Banca Agricola Commerciale di San Marino.