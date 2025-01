Lanazione.it - Albo on line: dal Consorzio di bonifica nuove opportunità per le imprese agricole del territorio

Arezzo, 30 gennaio 2025 –Si potenzia l’esercito delle centoalleate deldi2 Alto Valdarno. L’Ente conferma ancora una volta la volontà di affidare alle aziende dell’esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria, programmati sul reticolo di gestione nel 2025, che non saranno eseguiti in house. Dal 1 al 28 febbraio 2025 infatti si riaprono i termini per le iscrizioni all’on, da cui sarà ricavato l’elenco dei partner agricoli, a cui ilpotrà fare riferimento per la realizzazione del Piano delle Attività di2025. Semplici le modalità per avanzare le candidature. La domanda, in forma singola o associata, deve essere presentata utilizzando il sito internet dell’Ente (link Per farlo c’è tempo fino al 28 febbraio.