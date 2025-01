361magazine.com - Al via “FINE DINING. Cucina di Gran Classe” il nuovo format televisivo

Dal primo febbraio, su Rai Italia, debuttadi, ildedicato al mondo del food & travelUn viaggio tra lusso, altae il fascino senza tempo dell’Italia. Dal primo febbraio, su Rai Italia, debuttadi, ildedicato al mondo del food & travel, ideato e diretto da Tiziana Murabito. Un’esperienza esclusiva per scoprire l’Italia attraverso la raffinatezza della sua ospitalità e la creatività dei migliori chef.Il programma – 10 puntate più 5 speciali – andrà in onda in diverse fasce orarie per coprire i principali fusi orari internazionali:• NEW YORK/TORONTO – 1° febbraio, ore 12• LOS ANGELES – 1° febbraio, ore 9• BUENOS AIRES/SAN PAOLO – 1° febbraio, ore 14• SYDNEY – 1° febbraio, ore 16• PECHINO/PERTH – 1° febbraio, ore 13• JOHANNESBURG – 2 febbraio, ore 13.