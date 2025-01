Bergamonews.it - Al Donizetti sold out per Massimo Lopez e Tullio Solenghi

Bergamo.out perlunedì 3 febbraio alle 20.30 al teatrodi Bergamo. I due amatissimi attori e comici tornano insieme sul palcoscenico con lo spettacolo “Dove eravamo rimasti”, scritto a sei mani con Giorgio Cappozzo e i biglietti per la serata sono esauriti.Con “Dove eravamo rimasti”, una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo, portano sul palco numeri e sketch per uno show all’insegna della grande comicità. Sul palcosaranno accompagnati dalla Jazz Company diretta dal maestro Gabriele Comeglio.“La sensazione più esaltante del nostro ultimo spettacolo – spiegano i due artisti – è stata quella di avere di fronte a noi ogni sera non soltanto un pubblico empatico e festoso, ma una sorta di famiglia allargata, dei veri e propri parenti che hanno condiviso alcuni momenti della nostra avventura scenica con frammenti della loro vita.