Ah quindi è lui Chi è l’uomo che Fabrizio Corona chiama tortino | il ‘rivale’ di Fedez ex fidanzato di Angelica Montini

Leggi su Caffeinamagazine.it

Negli ultimi giorni,ha diffuso dettagli inediti slla relazione extraconiugale tra, giovane della Milano bene finita al centro del gossip che sta riempiendo la cronaca rosa di questi giorni. Stando alle rivelazioni di, questa storia sarebbe iniziata nel 2017 e sarebbe continuata anche dopo il matrimonio trae Chiara Ferragni. La scoperta dell’infedeltà da parte dell’influencer sarebbe avvenuta per caso, quando il rapper, durante una telefonata, avrebbe inavvertitamente ammesso la relazione alla moglie.A oltre un giorno dalla pubblicazione della puntata esplosiva di “Falsissimo”, la rubrica diche ha portato alla luce il legame trae ha aggiunto ulteriori dettagli sulla crisi matrimoniale con Chiara Ferragni, l’imprenditrice ha deciso di rompere il silenzio e rivelare nuovi retroscena sulla sua storia con il cantante: “Ho scelto il silenzio per proteggere me e la mia famiglia, ma adesso non riesco più a tacere”.