AEW: Ricochet pronto a colpire AR Fox con le forbici, Swerve Strickland interviene

L’ultimo episodio di AEW Dynamite è stato ricco di momenti intensi. Durante le due ore di show,ha continuato la sua ascesa in AEW, affrontando AR Fox questa settimana, in un match altamente combattuto.Da quando è arrivato in AEW,ha attirato molte reazioni negative, e questa volta non è stato diverso., però, non poteva interferire: se lo avesse fatto, avrebbe dovuto rinunciare alla sua prossima sfida controad Atlanta.Ifinterferes tonight, he forfeits next week’s match against!Watch #AEWDynamite LIVE on @TBSNetwork & @SportsonMax @Kingpic.twitter.com/DZHa2xjljy— All Elite Wrestling (@AEW) January 30, 2025 Il match tra AR Fox eha mantenuto un ritmo serrato ed equilibrato.è riuscito a resistere a una manovra pericolosa di Fox, riuscendo poi a salvarsi anche dopo una 450 Splash, tenendo così viva la contesa.