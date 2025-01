Chiccheinformatiche.com - Accadde oggi, 30 gennaio: Almanacco del Giorno

Il 30è una data ricca di eventi storici, ricorrenze e celebrazioni importanti in diversi ambiti, dalla politica alla scienza, fino alla cultura e allo spettacolo. Scopriamo insieme gli avvenimenti più significativi accaduti in questa giornata nel corso della storia.Eventi storici del 301649 – Carlo I d’Inghilterra viene giustiziatoUno degli eventi più rilevanti di questa giornata è la condanna a morte e l’esecuzione di Carlo I d’Inghilterra. Il sovrano, dopo una lunga guerra civile contro il Parlamento guidato da Oliver Cromwell, venne giudicato colpevole di tradimento e decapitato a Londra. Questo evento segnò un momento cruciale nella storia inglese, portando alla temporanea abolizione della monarchia e all’instaurazione del Commonwealth.1948 – Mahatma Gandhi assassinatoIl Mahatma Gandhi, leader del movimento per l’indipendenza dell’India e simbolo della resistenza non violenta, venne assassinato a Nuova Delhi dal nazionalista Nathuram Godse.