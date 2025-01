AC Milano e Atalanta perdono come Aston Villa e Lille si spremono

Leggi su Justcalcio.com

2025-01-30 00:44:00 Giorni caldissimi in redazione!AC Milan esono usciti dai luoghi di qualificazione automatica per il round di Champions League di 16 stasera mentreli hanno sostituiti tra i primi otto.ha iniziato la giornata al sesto posto ma è andato giù per 2-1 a Dinamo Zagabria. L’obiettivo del 19 ° minuto di Martin Baturina ha messo i padroni di casa davanti e il licenziamento di Yunus Musah sei minuti prima che la pausa rendesse le cose ancora più difficili per i Rossoneri.Christian Pulisic ha pareggiato otto minuti nel secondo tempo solo per Marko Pjaca per vincerlo per la squadra di casa sul segno dell’ora.ha prodotto un display in battuta contro il Barcellona, ??ma un sorteggio per 2-2 non è stato sufficiente.Lamine Yamal e Ronald Araujo hanno segnato la squadra di Hansi Flick con Ederson e Mario Pasalic in bersaglio per i vincitori della Europa League.