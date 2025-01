Corrieretoscano.it - A Tim Burton il premio internazionale alla carriera ‘Lorenzo il Magnifico’

FIRENZE – Sarà assegnato al regista e artista americano TimilLorenzo il Magnifico, in occasione della XV Florence Biennale – Mostrad’arte contemporanea e design, che si terrà dal 18 al 26 ottobreFortezza da Basso di Firenze, con il tema The Sublime Essence of Light and Darkness. Concepts of Dualism and Unity in Contemporary Art and Design (La sublime essenza della luce e dell’oscurità. Concetti di dualismo e di unità nell’arte contemporanea e nel design).Il celebre regista e artista statunitense, ampiamente considerato come uno dei più fantasiosi e visionari autori cinematografici dei nostri tempi, ha così accolto la notizia del: “Sono molto onorato di essere il nuovo destinatario delLorenzo il Magnifico, unendomilista di artisti straordinari premiati in passato.