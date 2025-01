Ilgiorno.it - “A Kind of Language”, il cinema è un disegno: percorso da Topolino a Mamma Roma (attraverso lo storyboard)

Milano – In principio fu Georges Méliès fra i primi registi a fare uso di disegni preparatori per ideare le scene dei suoi film fantasy e di fantascienza, tra cui il capolavoro Viaggio nella luna (Le voyage dans la lune, 1902). Questa modalità di lavoro, un complesso procedimento creativo, lo, ossia tradotto in italiano, la “sceneggiatura disegnata“ risale all’inizio del XX secolo e si lega allo sviluppo dell’animazione. A partire dagli anni Trenta, i Fleischer Studios e la Walt Disney Productions, e poi negli anni Quaranta la United Productions of America, commissionavano ad animatori e artisti la creazione di sequenze di schizzi e altri elementi visivi durante l’elaborazione della trama e la definizione dei personaggi. Ad esplorare tutto questo mondo ci prova la mostra di Fondazione Prada “Aof”, (sino all’8 settembre, con una selezione di film alGodard) negli spazi di Osservatorio in Galleria Vittorio Emanuele a Milano.