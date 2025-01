Unlimitednews.it - A Dolomiti Valtellina i Giochi Olimpici Giovanili invernali 2028

LOSANNA (SVIZZERA) (ITALPRESS) – Le Alpi italiane sono destinate a ospitare i prossimi(YOG) nel. La decisione è stata presa oggi dai membri del Cio durante la 143esima sessione del Comitato Olimpico Internazionaleriunitosi a Losanna.sarà la quintaedizione degli YOG. Le gare si svolgerannoesclusivamente nelle sedi esistenti in tre cluster in,Trentino e Cortina, tornando in alcuni degli impianti sportiviiconici che saranno utilizzati per iMilano Cortina 2026. Gli YOGfaranno parte dell’eredità diMilano Cortina 2026 e reinvestiranno in comunità con fortitradizioni di sport. Il progetto è guidato dal ComitatoOlimpico Nazionale Italiano, dalle amministrazioni delleRegioni Veneto e Lombardia e dalla Provincia Autonoma di Trento,con il sostegno del Governo, ed è in linea con i piani a lungotermine per accrescere il profilo delle Regioni come meta per glisport