Iodonna.it - 20 anni di Alta Moda, 20 anni di emozioni. Armani celebra questo traguardo con una collezione che brilla di una luminosità abbagliante

Leggi su Iodonna.it

C’è una luce che non abbaglia, ma incanta. Unache non brucia, ma avvolge. Giorgioha svelato laPrivé Primavera/Estate 2025 nella cornice sofisticata di Palazzoa Parigi,ndo vent’dicon un tributo alla città che incarna l’eleganza assoluta. Il titolo della, “Lumière”, non è casuale: ogni tessuto cattura e riflette la luce, trasformando le modelle in creature eteree. Non una semplice sfilata, ma un’ode alla bellezza universale, fatta di suggestioni esotiche, sartorialità impeccabile e un savoir-faire che solosa rendere così contemporaneo. GiorgioPrimavera-Estate 2025: look e ospiti vip guarda le fotoPrivé, un mosaico di culture in passerellaDa sempre ispirato alle suggestioni del mondo, Giorgioha intrecciato in questarichiami a diverse culture: “l’eleganza lineare del Giappone”, “le forme e i colori della Cina”, “l’opulenza dell’India”, “il decoro del Nord Africa”, fino ai paesaggi della Polinesia.