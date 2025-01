Zonawrestling.net - WWE: Trish Stratus presente alla Royal Rumble?

Non la vediamo salire sul ring in WWE ormai da quasi un anno e mezzo, e nonostante qualche apparizione successiva,ha ancora qualcosa da dire tra le corde. Il suo ultimo match risale a Payback 2023, quando uscì sconfitta da un fantastico cage match contro Becky Lynch, dopo il quale venne abbandonata dsua protégée Zoey Stark. Non un vero e proprio addio definitivo, insomma, con la porta che è rimasta aperta per un ritorno in azione e che potrebbe vedere il prossimo capitolo di questa storia proprio nei prossimi giorni.Ingresso a sorpresa nella?Come riportato da WrestleVotes del suo Backstage Pass, infatti, la WWE avrebbe convocatoper ladi questo sabato a Indianapolis, con l’intenzione, probabilmente, di farla partecipare all’incontro – anche se su questo non ci sono ancora conferme.