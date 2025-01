Zonawrestling.net - WWE: Grandi piani per Jordynne Grace dopo il suo passaggio dalla TNA

Leggi su Zonawrestling.net

ha concluso il suo periodo in TNAil pay-per-view Genesis ed è ora pronta a conquistare il WWE Universe.Infatti, sembra che i fan possano aspettarsi chevenga spinta sin dall’inizio in WWE. Durante una recente sessione di domande e risposte live di Backstage Pass, Bill Apter e WrestleVotes hanno parlato del futuro diin WWE e deiper una possibile spinta per l’ex star della TNA. WrestleVotes ha affermato che i fan conoscono giàe che la WWE probabilmente le darà un’importante opportunità fin da subito:“Credo davvero che verrà spinta fortemente. Non c’è motivo per non farlo. La gente sa chi è. È pronta. Quindi, se ce l’hanno, dico di usarla, e lo faranno, in un ruolo importante.”pronta a brillare in WWEha spiegato che la sua decisione di lasciare la TNA è stata dettata dal fatto di aver raggiunto tutti i traguardi possibili nella promotion.