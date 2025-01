Von der Leyen | Avanti sul Green Deal

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

16.56 "Restiamo sulla rotta" per il. Lo ha detto la presidente della Commissione Ue Ursula von derin conferenza stampa di presentazione della "Bussola per la competitività". L'obiettivo è lo stesso "ma vogliamo raggiungerlo meglio e più velocemente". "Abbiamo ricevuto un segnale molto chiaro dal settore imprenditoriale europeo: la complessità burocratica è eccessiva", perciò "dobbiamo ridurre la burocrazia. Per questo realizzeremo un impegno di semplificazione senza precedenti", spiega von der