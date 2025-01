Juventusnews24.com - Vlahovic torna titolare in Juve-Benfica: l’attaccante serbo è il capocannoniere dei bianconeri anche in Champions League. I suoi numeri

di RedazionentusNews24in. Idelnella massima competizione europeaDusanha segnato quattro gol in sei partite con lantus in UEFAin questa stagione, già il doppio di quelli segnati nelle prime due stagioni messe assieme nella competizione (un gol nell’annata 2021/2022 e nell’annata 2022/2023). Ilha aperto le marcature nella partita casalinga più recente nel torneo, nel 2-0 sul Mster City.Kolo Muani non è convocabile in: iltornerà cosìnel match di questa sera in programma all’Allianz Stadium contro il.Leggi suntusnews24.com