Vince Magistratura. Indipendente, la corrente (di destra) più vicina al governo

Lafilogovernativa dellale elezioni dell’Anm e adesso per le toghe disi apre la partita sulla presidenza del sindacato dei magistrati in un clima incandescente. L’Associazione nazionale dei magistrati è ora davanti a un bivio: uscire compatta da questa votazione o spaccarsi. Fin da domenica scorsa sono stati in 6.855 a esprimere il proprio voto, tra giudici e pm, per le elezioni del nuovo Comitato direttivo centrale dell’Anm. La lista che ha ricevuto più voti, con 2.065 preferenze, èche ottiene undici seggi. Ma l’ala progressista, invece, con quindici seggi manterrebbe la maggioranza nell’Associazione: Area (con 1.803 voti) ne ha ottenuti nove eDemocratica sei (1.081), raddoppiandoli rispetto al 2020. Sono otto i seggi per i centristi di Unicost, anche loro molto critici nei confronti delmentre Articolo Centonuno (304) ha ottenuto due seggi.